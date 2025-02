Ministério da Saúde não avisou INEM para greve dos técnicos de emergência, conclui IGAS

As falhas de resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), durante a greve da função pública e dos técnicos de emergência hospitalar, foram responsabilidade da Secretaria-geral do Ministério da Saúde, que é tutelada pela ministra Ana Paula Martins. A conclusão consta do relatório preliminar da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a que o jornal "Expresso" teve acesso.

Os inspetores concluem que o INEM não se preparou para garantir o socorro à população, nos dias 31 de outubro e 4 de novembro do ano passado, porque o Ministério ignorou os pré-avisos de greve e, por isso mesmo, não avisou o Instituto Nacional de Emergência Médica.

O INEM “não recebeu atempadamente a comunicação de pré-avisos das greves gerais convocadas para os dias 31 de outubro e 4 de novembro”, refere o relatório.



A IGAS diz que sem informação dos pré-avisos, o INEM também não pôde contestar os serviços mínimos propostos.