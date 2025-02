Montenegro falou com Zelensky. Paz na Ucrânia deve ter “envolvimento ativo da Europa”

Luís Montenegro falou, esta quarta-feira, ao telefone com Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou o Governo em comunicado. A chamada ocorreu “no contexto do terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, assinalado no dia 23 de fevereiro.”

Na conversa telefónica, o primeiro-ministro reiterou o “firme apoio” de Portugal à Ucrânia. Agradeceu também ao povo ucraniano pelo seu papel crucial na defesa dos valores europeus e expressou o apoio contínuo de Portugal em diversas áreas, reforçando o compromisso com uma “paz justa e duradoura”.