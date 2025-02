Guerra na Ucrânia "é existencial para nós", diz Macron em Lisboa

Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão mesmo encontrar-se na sexta-feira, em Washington, afirmou hoje o Presidente francês, que está de visita oficial a Portugal. "O laço entre Portugal e França é cimento de Europa mais forte", disse Emmanuel Macron,,



Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Macron saudou a reunião na Casa Branca e espera que o Presidente da Ucrânia possa explicar ao líder dos Estados Unidos “o que está em jogo”, tratando-se de um combate pela soberania e pelo direito internacional.

“Estou confiante que ele o receberá amanhã [sexta-feira], se as coisas correrem bem, e saúdo o encontro, é algo ótimo, estarei sempre lá para facilitar as coisas. É existencial para nós. Trata-se de um combate de muita importância, é o combate pelo Direito Internacional, pela soberania e pela segurança dos europeus.”

Emmanuel Macron está “muito feliz” com a visita a Portugal, a primeira de um chefe de Estado francês nos últimos 26 anos, e que sinaliza a aliança antiga entre os dois Estados.

“Estou muito feliz com esta visita de Estado neste momento que a Europa atravessa e em que há no mundo muita incerteza. Em que, por vezes, as alianças muito antigas são questionadas. 26 anos depois da última visita de Estado de um Presidente francês, a minha presença hoje sinaliza que as amizades verdadeiras cultivam-se”, declarou.

Nestas declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Macron considera que, “mais do que nunca”, este é o momento de os “europeus estarem unidos e fortes”.

“O laço que existe entre Portugal e a França é um dos cimentos dessa Europa mais forte. Devemos absolutamente fazer escolhas profundas para ter uma Europa mais unida e mais forte em áreas tecnológicas, industriais, na área da Defesa e o tratado que temos vai permitir alimentar isso”, sublinhou o Presidente francês.