Mais frio e chuva. Previsão de neve põe Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos da Guarda e de Castelo Branco sob aviso amarelo, entre as 15h00 e as 21h00, devido à previsão de queda de neve.

O IPMA prevê queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros, com acumulação acima dos 1.800 metros e possível formação de gelo e avisa para a possibilidade de vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.