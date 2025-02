Montenegro felicita Macron pelo papel na busca da paz "com a Ucrânia e com a Europa"

Luís Montenegro felicitou esta quinta-feira Emanuel Macron pelo trabalho que tem desenvolvido, nas últimas semanas, na defesa de um processo de paz na Ucrânia, “com a Ucrânia e a Europa”.

No discurso proferido no Centro Cultural de Belém (CCB), o primeiro desta visita oficial de dois dias do Presidente francês, o primeiro-ministro português sublinhou o papel da Europa e da Ucrânia no processo do cessar-fogo.

“Eu quero, nesta ocasião, congratular o Presidente Emmanuel Macron pela sua postura e pelo trabalho que tem evidenciado e que nas últimas semanas tem estado muito, muito notado, precisamente para, no contexto internacional, dar passos positivos para que possamos ter um processo de paz na Ucrânia, com a Ucrânia, com a Europa”, referiu Luís Montenegro.

O primeiro-ministro considerou que há ainda outros pontos no globo onde é necessário acabar com os conflitos.