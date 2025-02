​Mortes durante greves do INEM. Ministra da Saúde rejeita tirar “ilações políticas” (neste momento)

[em atualização]

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considera que,“neste momento, não há ilações políticas” a tirar, depois de conhecido o relatório preliminar da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) sobre as greves no INEM, no fim de outubro e início de novembro de 2024.

A governante, que falava aos jornalistas, em Lisboa, refere que, através deste documento, também não é possível estabelecer uma co-relação entre a falta de pessoal ao serviço no dia das paralisações e as mortes ocorridas entre pessoas que procuraram a assistência do INEM. Ana Paula Martins argumenta que este documento não é dedicado a essa investigação.

Confrontada com os pedidos de demissão que se têm feito ouvir por parte de alguns dirigentes partidários, a ministra prefere não comentar.

“Estou focada em cumprir o meu trabalho”, argumenta.