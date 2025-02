Pedro Nuno Santos espera exigência igual de Marcelo com situação "grave" da ministra da Saúde

O Partido Socialista é crítico não só do silêncio do Governo, mas também do Presidente da República, sobre o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e das consequências da greve no INEM. Pedro Nuno Santos disse esta quinta-feira que espera a mesma exigência de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo de Montenegro que teve com os ministros socialistas.

"O senhor Presidente da República, durante grande parte dos seus mandatos, foi sempre e bem, muito exigente com os ministros dos governos do Partido Socialista. Esta é uma situação de tal forma grave que não se compreenderá o silêncio do senhor Presidente da República sobre este tema", sublinhou o líder da oposição, no dia seguinte a ser conhecido o relatório da IGAS sobre a greve no INEM, que concluiu que o Ministério da Saúde não avisou o INEM para a paragem dos técnicos de emergência médica.