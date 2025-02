Primeira visita oficial de Macron: 4 discursos mas sem perguntas dos jornalistas

É a primeira visita oficial de Emmanuel Macron a Portugal, e dura apenas dois dias com passagem por Lisboa e pelo Porto. Mas, apesar de três encontros oficiais, não está marcada qualquer conferência de imprensa.

Depois do encontro com o Presidente da República, Emanuel Macron tem reunião marcada com Luis Montenegro, e segue depois para a Assembleia da República para um encontro com José Pedro Aguiar-Branco.

A visita do chefe de Estado francês acontece depois de Macron ter assumido a liderança na Europa, com reuniões com alguns líderes europeus e a visita a Donald Trump na Casa Branca.

Nesta visita de Estado não haverá lugar a qualquer conferência de imprensa, segundo o programa oficial da visita de Estado de Macron que foi enviado aos jornalistas. Não há oportunidade para fazer perguntas ao Presidente francês e a sessão solene agendada para esta tarde no Parlamento, onde Macron iria discursar, foi cancelada. A justificação dada foi a agenda “muito carregada” do chefe de Estado da França.

Sem discurso no Parlamento, é de esperar que esta noite, no jantar no Palácio da Ajuda, Emanuel Macron vá um pouco mais longe para além de falar das relações entre os dois países, e aborde a questão das relações entre a Europa, os Estados Únidos e a NATO. Certo é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai dizer o que pensa sobre Donald Trump, os Estados Unidos e as relações com a Europa.

Antes de seguir para o Porto na sexta-feira, onde estará sempre acompanhado pelo primeiro-ministro, o Presidente francês recebe o testemunho de Portugal da conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, que se realiza em junho na cidade de Nice. Vai ainda ser assinada uma declaração conjunta sobre cooperação nos oceanos e zona atlântica.