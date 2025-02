Caso das gémeas. Chega falha prazo de entrega de relatório

O PSD pediu, esta sexta-feira, a suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao Caso das gémeas, avança o “Expresso”.

A tomada de posição do PSD surge na sequência de um atraso da relatora do relatório, a deputada do Chega Cristina Rodrigues.

Os partidos haviam acordado no final de janeiro que o relatório deveria ser entregue até 20 de fevereiro. Todavia, Cristina Rodrigues pediu o prolongamento do prazo para 28 de fevereiro.

A deputada falhou, porém, a entrega do relatório hoje. Tal só deverá acontecer na próxima quarta-feira.

No requerimento entregue hoje no Parlamento, o PSD diz que "o atraso impossibilita a sua análise cuidada para a discussão e votação".

Por isso, o PSD pede a "suspensão do prazo de funcionamento" da CPI até ao dia 15 de abril.