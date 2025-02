Filho de Montenegro revela clientes do negócio da família

A empresa detida pela família de Luís Montenegro revelou a lista dos seus clientes. Além da Solverde, são também clientes a Rádio Popular, o Colégio Luso Internacional do Porto, a Ferpinta, empresa da área do aço e Lopes Barata, do ramo farmacêutico, entre outras atividades.

Em comunicado, assinado por Hugo Montenegro, filho do primeiro-ministro, a empresa garante que revela os nomes dos clientes, com "autorização dos mesmos".

Na nota, Hugo Montenegro descreve a lista de serviços que a empresa presta, concluido que "não é admissível que se ponha em causa a prestação destes serviços, os quais estão documentados e comprovados por contactos e rotinas que em muitos casos são diários".

O comunicado esclarece ainda que "a relação contratual entre a Spinumviva, Lda e cada um dos seus clientes teve início numa altura em que o Senhor Dr. Luís Montenegro era sócio e gerente desta sociedade, mas não tinha qualquer atividade política ".

"De resto, a prestação de serviços em causa é totalmente alheia a qualquer envolvimento político, razão pela qual se lamenta profundamente que uma relação puramente empresarial, seja agora afectada tão injustamente", reforça.