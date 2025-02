Montenegro "não tem a mínima hipótese de continuação”, diz constitucionalista

Veja também:

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que no sábado, pelas 20h00, vai falar ao país, logo a seguir a uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Portugal está assim, mais uma vez, em suspense.

Na origem da crise política está a notícia, do “Expresso”, que o grupo Solverde paga 4.500 euros por mês à empresa familiar do primeiro-ministro.

Ouvido pela Renascença, o constitucionalista Jorge Reis Novais diz que, a confirmar-se que existiu uma avença do grupo Solverde, desde julho de 2021 e até ao momento presente, trata-se de uma situação é ilegal.

No entender do constitucionalista, não existe outra saída para Montenegro, no plano jurídico-constitucional, que não seja pedir a demissão. E se primeiro-ministro não se demitir, deverá ser o Presidente da República a fazê-lo, para assegurar o regular funcionamento das instituições.

Legalmente um primeiro-ministro está, ou não, obrigado à exclusividade de funções? Faço-lhe esta pergunta tendo em conta as notícias de que o grupo Solverde paga uma avença de 4.500 euros por mês à empresa de consultadoria da sua família.

Partindo do princípio de que as notícias que hoje vieram a público são verdadeiras, que há uma avença que está a ser paga, desde há muito, à empresa do primeiro-ministro, toda a situação é ilegal. Isto é, isso não poderia ter ocorrido. O primeiro-ministro tem que estar em exclusividade de funções, não era o caso. Ele estava a receber uma avença ao longo de todos estes meses.

Mesmo dizendo Luís Montenegro que nada tem a ver já com a empresa da sua família (SpinumViva)?

Sim, uma vez que isso foi um artifício, como hoje é conhecido. Dado o regime de bens do casamento, a empresa continua a ser dele. Portanto, ele continua a receber aquela avença. Um primeiro-ministro não pode receber uma avença de uma empresa, qualquer que ela seja, quando está em funções. A situação em termos jurídicos é perfeitamente clara: tudo isso é uma situação inadmissível, eu diria mesmo inconcebível numa democracia.

Se por hipótese, amanhã, o primeiro-ministro insistir numa tese, que de resto já defendeu, pedir basicamente escusa em matérias relacionadas, nomeadamente com a Solverde - uma das empresas em causa - isso será possível?

Bom, há os dois planos: o plano daquilo que aconteceu até agora, e esse plano é suficientemente grave para não permitir, ou não dever permitir, a continuidade do primeiro-ministro em funções. E há um outro plano que é saber o que é que vai acontecer para o futuro.

Se para o futuro o primeiro-ministro quisesse continuar em funções com esse artifício - dizendo que pediria escusa quando houvesse conflito de interesses - é óbvio que da parte de um primeiro-ministro isso seria também totalmente inadmissível, porque um primeiro-ministro não tem, digamos, um domínio particular, uma matéria particular onde decida.

O primeiro-ministro conduz toda a política do Governo. Portanto não há situações de governo em que o primeiro-ministro possa pedir escusa, senão deixava de ser primeiro-ministro.