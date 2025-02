Negócios da família Montenegro. "Farei uma avaliação pessoal e política amanhã às 20h00"

O primeiro-ministro Luis Montenegro garante que vai fazer uma "avaliação pessoal e política" sobre as notícias referentes aos negócios da empresa familiar e que comunicará uma decisão aos pais no sábado, às 20h00.

Antes de comunicar essa decisão, vai realizar-se um conselho de ministros extraordinário, revelou ainda Montenegro, em declarações aos jornalistas. no Porto.

"Anunciarei ao país a minha decisão para encerrar este assunto de vez", disse Luís Montenegro aos jornalistas, antes de uma cerimónia na Câmara Municipal do Porto, no âmbito da visita de Estado a Portugal do Presidente francês, Emmanuel Macron.



Montenegro garantiu ainda que, na sua vida profissional, nunca decidiu "nada em conflito de interesse".

Em causa está a notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal "Expresso" sobre os negócios da empresa familiar. O semanário revela que a "Spinumviva" recebe uma avença mensal de 4.500 euros da Solverde.