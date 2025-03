Pedro Nuno Santos diz que Montenegro não teve coragem para assumir comunicado sobre empresa

O líder do PS disse esta sexta-feira, em Mirandela, que lamenta que o primeiro-ministro não tenha tido coragem para assumir o comunicado emitido esta tarde, em que foram divulgados clientes da empresa da família de Luís Montenegro.

"Não foi conhecida a lista dos clientes, foram conhecidos alguns. É como que se estivéssemos a conta-gotas. (...) Não sabemos, sobretudo, aquilo que foi feito e o que é feito para justificar as avenças (...)", começou por considerar Pedro Nuno Santos aos jornalistas à chegada para visitar a Feira da Alheira no distrito de Bragança.

"(...) Tivemos um comunicado que é também, na minha opinião, uma peça lamentável. Porque, na realidade, esperaria coragem da parte do senhor primeiro-ministro para assumir aquele comunicado", afirmou.

Para o secretário-geral do PS, quem angariou as empresas clientes foi Luís Montenegro, "e não nenhum dos seus familiares, nem nenhum jovem jurista, nem nenhuma jovem advogada" e é por causa do primeiro-ministro que elas mantêm o vínculo laboral. .

A Spinumviva, empresa detida pela mulher e pelos filhos do primeiro-ministro, divulgou hoje os nomes dos seus clientes, os ramos de atividade e os nomes dos seus trabalhadores.

"As empresas que mantêm um vínculo permanente com a consultora Spinumviva, Lda, na área da implementação e desenvolvimento de planos de ação no âmbito da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados são: Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda; CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto, SA; FERPINTA, SA; Solverde, SA; Radio Popular, SA.", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

No dia em que o semanário Expresso noticiou a ligação da Solverde, que gere os casinos de Espinho, à empresa que foi detida pelo primeiro-ministro, a Spinumviva justifica a divulgação das suas relações comerciais e ramos de atividade com a "defesa do seu bom nome e, sobretudo, de todos os seus clientes".

Através "colaboradores qualificados", a empresa indica os 25 ramos de atividade em que prestou serviços e divulga os nomes dos seus dois colaboradores, a advogada Inês Patrícia e o jurista André Costa, são ambos licenciados em Direito e colaboram com a Spinumviva desde 2022.

Perguntado pelos jornalistas sobre qual seria o sentido de voto numa eventual apresentação de proposta junto do Parlamento de uma moção de confiança a Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos considerou que tal seria uma "provocação a todos os partidos".

"(...)Quanto muito, uma moção de confiança junto do próprio Partido Social-Democrata (PSD)", considerou o secretário-geral do PS.

"(...) Disse no parlamento que, se este Governo apresentasse uma moção de confiança, obviamente que seria chumbada pelo PS. E não só por causa deste caso, que é suficientemente grave. Temos neste momento falhas gravíssimas numa das áreas mais importantes da nossa vida, que é a saúde", rematou o dirigente.

O primeiro-ministro anunciou hoje ter convocado um Conselho de Ministros extraordinário para sábado e uma comunicação ao país sobre decisões pessoais e políticas acerca da empresa detida atualmente pela sua mulher e os seus filhos.

"Amanhã [sábado] às 20:00 horas comunicarei ao país as minhas decisões pessoais e políticas sobre esta matéria para que o Governo possa governar, concentrar toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade, a servir o interesse do país e dos portugueses", referiu no Porto.