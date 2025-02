Solverde paga 4500 euros por mês à empresa familiar de Montenegro

O acordo de consultoria da Spinumviva foi angariado seis meses depois de a empresa ter sido criada.

Entre 2018 e 2022, o atual primeiro-ministro foi o representante do grupo Solverde nas negociações com o Estado para a prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve.

A validade do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve termina no final deste ano. Ou seja, o Executivo de Montenegro terá de tomar essa decisão.

Na semana passada, durante o debate da moção de censura apresentada pelo Chega, o primeiro-ministro foi interpelado pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos, sobre a possibilidade de um dos clientes da Spinumviva ser o grupo Solverde.

Na resposta, Luís Montenegro afirmou: "É público que sou amigo dos acionistas dessa empresa. Portanto, eu estarei sempre inibido, impondo-me a mim mesmo, todas as restrições, inibição total, de intervir em qualquer decisão que impacte diretamente com essa empresa”.