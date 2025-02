Solverde: Partidos apertam o cerco a Montenegro e pedem explicações

A manhã desta sexta-feira foi frenética e foi dominada pelas ondas de choque provocada pelo caso que acertou no coração do Governo: Luís Montenegro. O Expresso noticia que a empresa Solverde paga uma avença semanal de 4 500 euros à empresa do primeiro-ministro.

Os partidos da oposição fazem marcação cerrada, mesmo depois de o chefe de Governo ter prometido explicações para sábado à noite. O que disseram?

Chega pede demissão de Montenegro

A primeira reação chegou do Chega, através das redes sociais, André Ventura defendeu que o primeiro-ministro deve demitir-se ou apresentar uma moção de confiança para ser votada no parlamento.

Aos jornalistas, o líder do partido classificou o caso como "inaceitável" e "ilegal" o caso que orbita em torno da Spinumviva, empresa que pertence à mulher e aos filhos de Luís Montenegro.

PS pede explicações

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, desafiou o primeiro-ministro a dar todas as explicações e respostas sobre a empresa familiar, afirmando que é preciso restabelecer a relação de confiança com os portugueses.

Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas no parlamento já depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado a convocação de um Conselho de Ministros extraordinário para sábado e uma comunicação ao país sobre decisões pessoais e políticas acerca da empresa detida atualmente pela sua mulher e os seus filhos.

O secretário-geral socialista fala num "caso grave" e espera para ouvir as justificações do líder do Governo. Se não forem convincentes? "Não excluímos nada", respondeu Pedro Nuno Santos quando questionado sobre uma possível moção de censura ou comissão de inquérito ao caso.