​Ventura exige demissão de Montenegro, “a menos que esteja confortável em ser o novo José Sócrates”

Acaba com isso

28 fev, 2025 País 12:25

Oh Ventura, começa mas é a fazer aquilo para que te deram 1 milhão de votos e 50 deputados: acabar com esse sorvedouro de dinheiro que é o apoio aos migrantes-PALOP que aterram aqui em magotes em busca do "social", atacar a fundo o Wokismo presente na Sociedade portuguesa, cortesia do BE, Livre e Ala radical do PS, investigar as nomeações e os boys e girls que se amontoam em dúzias de instituições irrelevantes criadas só para tachos para os elementos partidários, etc, etc. Foi para isso que votaram em ti, não para chicanas políticas que por mais voltas que se dê, acaba-se sempre no lugar da partida.