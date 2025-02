​Ventura exige demissão de Montenegro, “a menos que esteja confortável em ser o novo José Sócrates”

[em atualização]

André Ventura exige a demissão do primeiro-ministro. Em causa está a notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal “Expresso”, que revela que a empresa detida pela família de Luís Montenegro recebe uma avença mensal de 4.500 euros da Solverde.

Numa publicação na rede social X, o líder do Chega considera que a saída de Luís Montenegro é o único “caminho” para o chefe do Governo “sair disto com o mínimo de credibilidade e integridade”, “a menos que o primeiro-ministro esteja confortável em ser o novo José Sócrates da política portuguesa”.

“Deve apresentar hoje a demissão ao Presidente da República ou uma moção de confiança no Parlamento”, acrescenta.