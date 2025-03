Montenegro reuniu núcleo duro do PSD e do Governo antes do Conselho de Ministros

Veja também:

Antes do Conselho de Ministros extraordinário, agendado para este sábado, Luís Montenegro chamou o núcleo político do Governo e também do PSD para uma reunião que durou cerca de duas horas.

Pelo que a Renascença apurou, nessa reunião participaram Leonor Beleza, vice-presidente do PSD, Hugo Soares, secretário-geral do partido e os ministros Pedro Duarte, Miguel Pinto Luz, Paulo Rangel, Manuel Castro Almeida, Joaquim Miranda Sarmento e António Leitão Amaro.

Leonor Beleza e Hugo Soares abandonaram a residência oficial do primeiro-ministro por volta das 19 horas, enquanto os restantes ministros encaminharam-se para a sala onde vai decorrer a reunião e onde estavam, desde as 18 horas, os restantes membros do Executivo.

O Conselho de Ministros começou apenas às 19h20, já com uma hora e vinte minutos de atraso.