“Não antevejo nenhuma crise política”, diz ministro Adjunto à Renascença

A Lei dos Solos vai entrar em vigor no meio de muitas dúvidas, por exemplo, do Presidente da República que considera que a meses das eleições autárquicas não é fácil a sua aplicação pelos autarcas. Como é que comenta estas dúvidas?

No dia em que foi aprovada a nova versão da designada Lei dos Solos, Castro Almeida considera que as dúvidas em torno do diploma “ficaram resolvidas” e que o Presidente da República irá perceber as “vantagens” da sua aplicação.

Ganhou lastro de polémica injustamente. Esta lei que saiu da Assembleia da República não é tão boa quanto o decreto de lei que o Governo tinha feito, mas apesar disso é uma lei que vai no bom sentido, vai direto ao problema principal que é aumentar a oferta de terrenos. Hoje é um problema, não podemos ficar quietos e achar que está tudo bem. No ano passado o custo das casas aumentou 10%. Há falta de terrenos para construção, é preciso aumentar a oferta de terrenos para construção.

Acho que as dúvidas ficaram resolvidas hoje e, portanto, fica um quadro estabilizado e seria uma pena enorme se se perdesse a oportunidade de aproveitar um consenso, que não é muito fácil de existir, de mais de 70% dos deputados da Assembleia da República, que são dos partidos políticos que correspondem a muito mais de 90% dos autarcas do país e que podem vir a aplicar uma lei que vai trazer grandes vantagens às pessoas.

O Sr. Presidente da República falou de conversas com alguns autarcas que lhe falavam de alguma incerteza em torno do quadro legal e tinham alguma razão, porque justamente havia umas normas, havia um decreto-lei que estava em vigor, mas que se sabia que estava a ser alterado e os autarcas não sabiam exatamente com que linhas se cosiam. Pois bem, a partir de agora, ou melhor, a partir do momento em que o Presidente da República promulgue a lei, a situação fica totalmente estabilizada e toda a gente sabe quais são as regras.

E compreende ou não as dúvidas do Presidente da República?

E acha que o Presidente da República vai ser sensível a essa versão?

Claro que sim. O problema é que houve aí uma certa narrativa da extrema-esquerda, que resolveu inventar aqui um fenómeno de especulação e achar que isto ia aumentar os preços. Como é que aumentar a oferta de terrenos pode fazer aumentar os preços? Pois se vai haver mais terrenos, havendo mais oferta, baixa o preço, é esse o nosso objetivo. Mas, por cautela, nós pusemos preços máximos nesta lei para as casas que lá se vão construir nestes terrenos. E os preços máximos que estão estabelecidos nesta lei estão bastante abaixo dos preços correntes da habitação neste momento. Portanto, é uma lei absolutamente anti-especulativa. Desafio alguém a mostrar-me uma casa, em qualquer sítio do país e me diga ‘está aqui uma casa nova e está à venda por um preço mais barato do que a sua lei’. Isto não existe.

Ou seja, os preços que nós fixamos na lei vão ser claramente abaixo do preço atual.

Pode haver aqui uma limitação desta lei, por exemplo, para as grandes metrópoles como Lisboa e Porto, em que poderá não ser totalmente aplicável?

Mas porquê?

Por serem zonas eminentemente urbanas.

O caso de Lisboa é um caso à parte. Só o caso de Lisboa. Mas em concelhos como a Amadora, Loures, Vila Franca, Barreiro, Almada, Seixal, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Espinho, enfim, nestes terrenos todos, Oeiras, enfim, nos terrenos todos à volta de Lisboa e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com exceção do Concelho de Lisboa, em todas as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas capitais de distrito, não tenho dúvida nenhuma que é onde as pessoas mais precisam das casas, vão ter preços máximos de construção que esta lei fixa e estão francamente abaixo do preço corrente das casas que hoje estão no mercado. E este é o objetivo desta lei.

Inventaram-se umas coisas a dizer que há membros do Governo que têm empresas imobiliárias e vão ganhar com esta lei. Isto é o maior disparate que se pode dizer. Para beneficiar desta lei tanto faz ter uma empresa imobiliária como não ter. Não é preciso ter uma empresa para isso. Todo este diploma é para baixar o preço das casas. Ora, então, se os membros de um Governo que têm empresas imobiliárias tivessem tratado da vida deles e não da vida do cidadão, não faziam leis para baixar o preço das casas, se faziam leis era para a subir. Objetivamente, esta lei faz baixar o preço das casas, é uma lei anti-especulativa, desafio quem quer que seja a provar o contrário.