PCP anuncia moção de censura ao Governo, Chega vota a favor

O PCP anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao Governo no Parlamento. E o Chega já veio dizer que irá votar a favor dessa iniciativa. Após a declaração ao país do primeiro-ministro, o líder comunista, Paulo Raimundo, revelou que "o PCP apresentará uma moção de censura ao governo nos próximos dias".

“Este Governo e a sua política não merecem confiança. Merecem sim censura e condenação e com autoridade coerência de quem desde a primeira hora não alimentou expectativas”, frisou. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, abriu, este sábado, a porta a uma moção de confiança e anunciou que vai passar a empresa familiar para o nome dos filhos . O Chega foi o primeiro partido a reagir. André Ventura descreveu a comunicação de Montenegro como “uma das mais inapropriadas declarações que há memória em democracia”. E sublinhou que primeiro-ministro “não respondeu a nenhuma das questões fundamentais”. A dado momento, Ventura comparou mesmo o comportamento de Montenegro com o de José Sócrates no passado. “José Sócrates não faria muito diferente.” O líder do Chega comunicou, então, que se o Governo avançar com uma moção de confiança, o seu partido irá votar contra. “É impossível viabilizar a confiança de um primeiro-ministro com este grau de suspeição sobre si próprio. Se o fizéssemos, estaríamos a trair tudo aquilo em que acreditamos.” Momentos mais tarde, em declarações à “CNN”, o vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, anunciou que o Chega vai votar a favor da moção de censura do PCP. Ou seja, basta o PS votar também favoravelmente a iniciativa do PCP para o Governo cair.

Montenegro "não apaga a mancha", diz IL Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, considera que Luís Montenegro "não compreendeu a gravidade da situação" em que se envolveu, porque não é aceitável um primeiro-ministro receber avenças de empresas. Deveria ter passado a empresa familiar aos filhos no início da polémica e, agora, “não apaga de todo toda a mancha que essa situação trouxe à sua própria pessoa”. "Vai sempre questionar-se se, de facto, são só os filhos que gerem a empresa e se o primeiro-ministro está de alguma maneira envolvido ou, pelo menos, se ela não existe apenas porque existe o primeiro-ministro, que foi aliás a pessoa que angariou os contratos", sublinha Rui Rocha, para quem Luís Montenegro está "fragilizado" e é um "foco de instabilidade". BE viu “confissão das incompatibilidades” Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, acusou Montenegro de fugir às suas responsabilidades e de não prestar esclarecimentos. “Ter decidido vender a sua empresa é, em si, uma confissão das incompatibilidades, essa foi a única informação que conseguimos retirar desta declaração à imprensa”, disse. Quanto à moção de censura do PCP, a bloquista não se comprometeu, para já. Disse apenas que o partido irá “avaliar” e que ainda “falta conhecer o texto”. Livre sem confiança em Montenegro Rui Tavares, do Livre, considera que a declaração do primeiro-ministro foi “dúbia” e se for apresentada uma moção de confiança o partido vai votar contra. “Nós não temos confiança institucional e política neste primeiro-ministro para resolver os seus conflitos de interesses e essa falta de confiança agravou-se ainda hoje, porque ele não tomou nenhum dos caminhos que permitiria tentar sanar a situação, afirmou Rui Tavares, em Lisboa. O líder do Livre afirma que “um ano e meio após uma crise política, eis-nos mergulhados noutra crise política, mas desta vez não com elementos de crise de regime, mas por exclusiva e única responsabilidade do primeiro-ministro e da sua imprevidência pessoal, falta de clareza e falta de transparência na gestão de conflitos de interesse”.