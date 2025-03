PCP anuncia moção de censura ao Governo, Chega vota a favor

Ou seja, basta o PS votar também favoravelmente a iniciativa do PCP para o Governo cair.

Momentos mais tarde, em declarações à “CNN”, o vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, anunciou que o Chega vai votar a favor da moção de censura do PCP.

O líder do Chega comunicou, então, que se o Governo avançar com uma moção de confiança, o seu partido irá votar contra. “É impossível viabilizar a confiança de um primeiro-ministro com este grau de suspeição sobre si próprio. Se o fizéssemos, estaríamos a trair tudo aquilo em que acreditamos.”

A dado momento, Ventura comparou mesmo o comportamento de Montenegro com o de José Sócrates no passado. “José Sócrates não faria muito diferente.”

“Este Governo e a sua política não merecem confiança. Merecem sim censura e condenação e com autoridade coerência de quem desde a primeira hora não alimentou expectativas”, frisou.

Após a declaração ao país do primeiro-ministro, o líder comunista, Paulo Raimundo, revelou que “o PCP apresentará uma moção de censura ao governo nos próximos dias”.

O PCP anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao Governo no Parlamento. E o Chega já veio dizer que irá votar a favor dessa iniciativa.

Livre sem confiança em Montenegro

Rui Tavares, do Livre, considera que a declaração do primeiro-ministro foi “dúbia” e se for apresentada uma moção de confiança o partido vai votar contra.

“Nós não temos confiança institucional e política neste primeiro-ministro para resolver os seus conflitos de interesses e essa falta de confiança agravou-se ainda hoje, porque ele não tomou nenhum dos caminhos que permitiria tentar sanar a situação, afirmou Rui Tavares, em Lisboa.

O líder do Livre afirma que “um ano e meio após uma crise política, eis-nos mergulhados noutra crise política, mas desta vez não com elementos de crise de regime, mas por exclusiva e única responsabilidade do primeiro-ministro e da sua imprevidência pessoal, falta de clareza e falta de transparência na gestão de conflitos de interesse”.