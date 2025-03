Primeiro-ministro faz declaração ao país às 20h00 para comunicar “decisões pessoais e políticas”

Veja também:

O primeiro-ministro faz este sábado uma comunicação ao país para anunciar as suas “decisões pessoais e políticas” após ter sido revelado que a empresa detida pela sua mulher e filhos recebe uma avença mensal de 4.500 euros do grupo Solverde.

A declaração de Montenegro ao país está marcada para as 20h00, na residência oficial de São Bento, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, no mesmo local.

Montenegro decidiu convocar o Conselho de Ministros na sexta-feira de manhã, depois de o jornal Expresso ter noticiado que o grupo de casinos e hotéis Solverde, sediado em Espinho, paga à empresa detida pela sua mulher e os filhos, a Spinumviva, uma avença mensal de 4.500 euros desde julho de 2021, por “serviços especializados de ‘compliance’ e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais”.

Em reação à notícia, Montenegro disse aos jornalistas, no Porto, que iria fazer “uma avaliação profunda” das suas condições pessoais, familiares e políticas e anunciaria uma decisão aos portugueses hoje à noite, “para encerrar este assunto de vez”.

“Amanhã [sábado] às 20:00 horas comunicarei ao país as minhas decisões pessoais e políticas sobre esta matéria para que o Governo possa governar, concentrar toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade, a servir o interesse do país e dos portugueses”, referiu nessa ocasião.

O chefe do executivo disse ainda não ter “nenhum problema de que sejam revelados” os clientes a quem a empresa Spinumviva presta serviços, mas que devem ser os próprios a tomar essa iniciativa.

Poucas horas depois, a Spinumviva divulgou os nomes dos seus clientes permanentes, os ramos de atividade e os nomes dos seus trabalhadores e revelou que os serviços que prestou variaram entre 1.000 e 4.500 euros.

Todos os partidos da oposição criticaram a situação envolvendo a Spinumviva, pedindo ao primeiro-ministro que dê todas as explicações sobre a empresa, com o Chega a defender que deve demitir-se ou apresentar uma moção de confiança e o BE a ameaçar propor uma comissão de inquérito caso não considere os esclarecimentos satisfatórios.