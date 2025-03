"A política não é um jogo": BE desafia Montenegro a apresentar moção de confiança

Mariana Mortágua afirmou, este sábado, que o primeiro-ministro não deve transformar a política num "jogo" e desafiou-o a apresentar uma moção de confiança, depois do próprio, numa declaração ao país realizada no sábado, ter colocado essa possibilidade.

"Se o primeiro-ministro diz que vai apresentar uma moção de confiança, tem de a apresentar", argumentou.

À margem de uma ação realizada em Coimbra, a coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu que a já anunciada moção de censura do PCP não desresponsabiliza Luís Montenegro de se explicar: "O Bloco de Esquerda tem tido uma posição muito crítica em relação ao Governo. A moção de censura do PCP, tanto quanto sabemos, é também uma moção de censura à atuação do governo na saúde, na habitação, críticas que nós partilhamos", afirmou.

O Bloco de Esquerda vai aguardar pela versão final da iniciativa comunista, mas Mortágua pede coerência a Luís Montenegro: "Esperaremos para ver o texto dessa moção, mas essa moção não desresponsabiliza o primeiro-ministro de ser consequente com as suas palavras. A política não é um jogo, é a vida das pessoas".