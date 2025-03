Carneiro acusa primeiro-ministro de ser "fator de desprestígio das instituições democráticas"

O antigo candidato à liderança do PS José Luís Carneiro acusou este domingo o primeiro-ministro de ter sido "fator de desprestígio das instituições democráticas" ao não assumir a responsabilidade política nem a vontade de apresentar uma moção de confiança.

Numa declaração enviada à agência Lusa, o deputado socialista justificou as críticas à declaração ao país de Luís Montenegro, feita no sábado à noite a partir da residência oficial, em "duas razões": "por não ter havido coragem para assumir a responsabilidade política assente na ética republicana e, em segundo lugar, pelo facto de o governo não assumir a vontade de levar ao Parlamento uma moção de confiança".

Este domingo de manhã, o eurodeputado e dirigente socialista Francisco Assis desafiou o PS a apresentar uma moção de censura caso o Governo não avance com uma moção de confiança, defendendo que "qualquer meio-termo significará a opção pelo pântano fétido".

No sábado à noite, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu avançar com uma moção de confiança ao Governo se os partidos da oposição não esclarecessem se consideram que o executivo "dispõe de condições para continuar a executar" o seu programa, após ter sido noticiado que a Spinumviva, empresa detida pela sua mulher e filhos, recebe uma avença mensal de 4.500 euros do grupo Solverde.