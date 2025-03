Macron condecorou Montenegro com Legião de Honra durante visita a Portugal

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condecorou o primeiro-ministro português com a Legião de Honra durante a visita de Estado que fez a Portugal na quinta e sexta-feira, revelou este domingo Luís Montenegro. "Uma honra ter sido condecorado pelo Presidente Emmanuel Macron com a Legião de Honra. Um símbolo de profunda amizade e fortes laços que unem Portugal e os portugueses com França e os franceses", lê-se numa publicação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na rede social X (antigo Twitter). A Legião de Honra (Légion d"Honneur, em francês) é o grau mais elevado das ordens honoríficas da República Francesa e, de acordo a legislação, é dada a cidadãos estrangeiros que se tenham "distinguido por serviços prestados à França ou às causas que apoia".

Macron condecorou Luís Montenegro durante a visita de Estado de dois dias que fez a Portugal, entre quinta e sexta-feira, com paragens em Lisboa e no Porto, a primeira de um Presidente francês no século XXI. Assinatura de acordos bilaterais Nessa visita de Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também condecorou Emmanuel Macron com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, durante um encontro no Palácio de Belém na quinta-feira de manhã. De acordo com o "site" da Presidência da República, o Grande-Colar da Ordem da Liberdade é o "mais alto grau da Ordem e é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros". "A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade", lê-se na lei das ordens honoríficas portuguesas. Também a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, que acompanhou Emmanuel Macron na visita de Estado, foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.