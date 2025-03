PCP já entregou moção de censura no Parlamento

Cabe agora, portanto, à conferência de líderes reunir e agendar um dia para o debate e votação da moção. Mesmo com a interrupção do Carnaval, é provável que a iniciativa do PCP seja discutida ainda esta semana.

Em reação às explicações de Luís Montenegro , no sábado à noite, Paulo Raimundo revelou que os comunistas iam, em breve, avançar com essa iniciativa. Ora, nem foram precisas 24 horas para o documento ser escrito e entregue na Assembleia da República.

No texto, a que a Renascença teve acesso, os comunistas justificam a tomada de posição: “Os desenvolvimentos recentes na vida nacional confirmam o prosseguimento e a intensificação da política de direita pelo Governo PSD/CDS, presente nas suas opções de política económica e social e no ataque aos direitos e liberdades democráticas. É igualmente grave o envolvimento do Primeiro-Ministro e diversos membros do Governo em factos, que revelam a promiscuidade entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares.”

Daí em diante, alargam o espetro de reivindicações e apontam vários problemas ao país. Desde o “ataque aos direitos e condições de vida dos trabalhadores”, passando pela “aceleração do processo de privatização da TAP” e até à “entrega às Misericórdias da gestão de vários hospitais”.

“O desenvolvimento da ação do Governo e a sucessão de factos que se acumulam envolvendo membros do governo e o próprio Primeiro-Ministro – sem novos elementos que dissipem ou sanem factos que continuam por esclarecer - não são obra do acaso. Traduzem e dão expressão a uma mistura entre exercício de funções públicas e interesses particulares, e à promiscuidade entre poder político e económico”, refere ainda o PCP.

Ainda no sábado à noite, o Pedro Nuno Santos revelou que o PS não irá votar favoravelmente a moção do PCP. Afirmou mesmo que os comunistas morderam "o isco" do Governo.