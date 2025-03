Marcelo lamenta não ter sido ouvido por Luís Montenegro no sábado

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou, esta segunda-feira, que Luís Montenegro não tenha ouvido a sua opinião antes da declaração que fez ao país no sábado, devido à polémica com a empresa familiar do primeiro-ministro e as avenças pagas pela Solverde.

O jornal Observador avançou, no domingo, que o Presidente da República não teria atendido uma chamada do primeiro-ministro. Contudo, à SIC, o chefe de Estado disse que o telefonema apenas aconteceu depois da comunicação ao país de Luís Montenegro, e lamentou não ter sido ouvido pelo líder do PSD.

"Primeiro-ministro tem direito de não ligar, mas podia ouvir a minha opinião", disse Marcelo citado, esta segunda-feira, pela SIC. Segundo aquele canal, o Presidente da República não atendeu uma chamada de Luís Montenegro que foi feita cerca de meia hora depois das declarações ao país, e que duraram 15 minutos.