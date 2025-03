Montenegro pede à Entidade da Transparência para auditar declarações

O gabinete do primeiro-ministro considera que as notícias que têm surgidos nos últimos dias e que envolvem Luís Montenegro estão assentes em “pressupostos errados e em incorreções” que rapidamente passam a verdades.

Já sobre as denúncias anónimas apresentadas junto da Ordem dos Advogados e da Procuradoria-Geral da República, o gabinete do primeiro-ministro considera que podem servir para afastar quaisquer “dúvidas de legalidade” que existam.

Num comunicado emitido ao início da noite desta segunda-feira pelo gabinete do chefe do Governo, volta a referir-se que Montenegro cumpriu “todas as suas obrigações declarativas” e “é detentor de um património totalmente compatível e suportado pelos rendimentos do trabalho da família”.

Segundo o gabinete de Luís Montenegro, o primeiro-ministro não abriu contas para fugir a responsabilidades declarativas, antes pelo contrário, bastava analisar as declarações que forma entregues no Tribunal Constitucional.

“Nos últimos dias sucedem-se notícias sobre alegadas condutas atribuídas ao primeiro-ministro no âmbito profissional e patrimonial, muitas das quais assentes em pressupostos falsos, incorreções, imprecisões e ou interpretações jurídicas altamente discutíveis. Nesta voragem noticiosa, os erros consolidam-se como verdades e as notícias seguintes já surgem inquinadas à partida”, refere o comunicado.

Para além das contas bancárias, nos últimos dias surgiram também notícias sobre os apartamentos adquiridos por Luís Montenegro, em Lisboa. O gabinete refere que a compra desse último imóvel foi feita através de um crédito e de outras verbas do património familiar, sendo que, segundo o primeiro-ministro, o valor de 45 mil euros não consta da declaração uma vez que é dinheiro que estava numa conta da mulher de Montenegro.

“No caso da última aquisição de um apartamento T1 em Lisboa, o respetivo preço foi pago através de um crédito identificado na declaração de rendimentos do primeiro-ministro e os demais fundos utilizados saíram do perímetro patrimonial também constantes da mesma declaração, sendo apenas uma componente de 45.000 € proveniente de uma conta que dela não constava, em virtude do primeiro-ministro não ser titular da mesma, mas antes o seu cônjuge em exclusivo”, refere a nota do gabinete do primeiro-ministro.

