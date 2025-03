Pedro Nuno Santos anuncia comissão parlamentar de inquérito aos negócios de Montenegro

[em atualização]

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou esta segunda-feira que vai pedir uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O líder socialista justifica a comissão de inquérito por considerar que Luís Montenegro tem falhado nas explicações e "está a contribuir de forma ativa para degradação das instituições do regime democrático".

Pedro Nuno Santos considera que "vivemos uma situação de crise política" e fará tudo ao seu "alcance para apurar a verdade".

Em declarações aos jornalistas na sede do PS, em Lisboa, Pedro Nuno Santos reafirmou que votará contra a moção de censura do PCP, mas deixou em aberto a apresentação, no futuro, de uma iniciativa idêntica contra o Governo de Luís Montenegro.

"Pedi uma audiência ao Presidente da República", informou o secretário-geral do PS.