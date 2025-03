PGR analisa denúncia anónima sobre empresa familiar de Luís Montenegro

Luís Montenegro também ameaçou apresentar uma moção de confiança no Parlamento. O PCP respondeu com uma moção de censura, que não será viabilizada pelo PS.

Numa declaração ao país, no sábado, o primeiro-ministro anunciou que vai passar a empresa Spinumviva para o nome dos dois filhos.

O Ministério Público não avançou mais pormenores sobre a denúncia realizada sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, que tem estado no centro de uma polémica nas últimas semanas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu uma denúncia anónima sobre as atividades da Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na sexta-feira, o filho de Luís Montenegro revelou os nomes dos clientes e dos colaboradores da Spinumviva.

Além da Solverde, são também clientes a Rádio Popular, o Colégio Luso Internacional do Porto, a Ferpinta, empresa da área do aço e Lopes Barata, do ramo farmacêutico, entre outras atividades.



Hugo Montenegro descreve a lista de serviços que a empresa presta, concluindo que "não é admissível que se ponha em causa a prestação destes serviços, os quais estão documentados e comprovados por contactos e rotinas que em muitos casos são diários".

O Presidente da República não se pronunciou sobre o caso da empresa familiar de Montenegro, mas lamentou, esta segunda-feira, que o primeiro-ministro não tenha ouvido a sua opinião antes da declaração que fez ao país no sábado