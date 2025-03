PS dividido quanto a uma eventual moção de censura ao Governo

Já em relação à ausência de Portugal no encontro de líderes europeus, em Londres, sobre a Ucrânia, Augusto Santos Silva desdramatiza, sublinhando que o nosso país se fez representar via União Europeia.

“Em primeiro lugar Portugal esteve presente porque esteve presente a União Europeia, aliás através também do presidente do Conselho Europeu que é um português, e, portanto, todos os 27 Estados-membros estiveram representados na reunião de Londres. Em segundo lugar porque não deixa de ser um indicador do relativo conforto que nós vivemos do ponto de vista geopolítico porque estamos muito distantes dessa vizinhança”, destaca.