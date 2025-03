Aguiar-Branco diz que Montenegro "declarou tudo" sobre a sua empresa

O presidente da Assembleia da República disse esta terça-feira, em Ponte de Lima, que o primeiro-ministro "declarou tudo o que tinha a declarar" sobre a sua empresa no "registo de interesses e na declaração de rendimentos".

"Tudo o que se tem discutido nos últimos dias, tudo o que tem sido objeto de análise, ponderação, resulta porque o senhor primeiro-ministro declarou tudo aquilo que tinha de declarar no seu registo de interesses e na sua declaração de rendimentos. É bom que nós nos lembremos sempre disso, porque isso é um ponto de partida importante para o debate", afirmou José Pedro Aguiar-Branco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O presidente da Assembleia da República, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia comemorativa dos 900 anos 900 da outorga por D. Teresa, mãe de Afonso Henriques, do foral à vila do distrito de Viana do Castelo, disse que "o resto faz parte dos instrumentos que a democracia tem para fazer o escrutínio".

"Tem as comissões de inquérito, tem as noções de censura, as moções de confiança. Devemos ver com naturalidade a utilização dos instrumentos da nossa democracia para fazer esse escrutínio. O que desejo é que para dignificar, sempre, a democracia e as instituições todos estes instrumentos sejam usados com a dignidade que eles obrigam e com a rapidez que essa situação obrigada para que bem da governação do país", sublinhou.

Questionado sobre a necessidade de tanto escrutínio, Aguiar-Branco disse que não tem de se pronunciar sobre o assunto e acrescentou que "uma moção de confiança está na mão do Governo".

"Eu não sou Governo, sou presidente da Assembleia da República, equidistante em relação a todas as forças partidárias e a minha obrigação, acho que hoje demos um bom contributo para isso. Decidimos que amanhã [quarta-feira] vai ser feita a discussão da moção de censura. Em vez de estar a prolongar no tempo uma situação de instabilidade faz-se [debate] no primeiro dia em que é possível fazer. Com isto contribuímos para que o escrutínio se faça com dignidade e rapidez", disse.