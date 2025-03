Chega pede ao PCP que retire moção de censura

O líder do Chega pediu esta segunda-feira ao PCP para retirar a moção de censura, que considerou ser "um frete", para que o Governo apresente uma moção de confiança, a "única forma de clarificar" a situação política.

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, André Ventura indicou que o Chega vai abster-se na votação da moção de censura apresentada pelo PCP, caso mantenha o mesmo texto, justificando que o partido "dificilmente poderá votar favoravelmente a um texto que diz que a direita é responsável pelo Estado em que Portugal está". Se o PCP alterar os fundamentos da moção e "censurar o comportamento do primeiro-ministro", "aí terá o apoio" do Chega, indicou.

"O PCP está a fazer um enorme frete ao Governo", acusou o presidente do Chega, apelando aos comunistas que retirem a iniciativa, para que o parlamento faça "a discussão que é preciso fazer", ou seja, da moção de confiança apresentada pelo Governo e que o Chega votará contra.

André Ventura considerou que o primeiro-ministro sabe que "a única forma de clarificar" se tem condições para continuar em funções "é apresentar uma moção de confiança ao parlamento, é perguntar ao parlamento se ainda confia nele".

"A última palavra será da Presidente da República, mas eu queria deixar claro que o parlamento não se deve desresponsabilizar disto", defendeu, pois "é o parlamento que representa as várias forças vivas do povo português e é o parlamento que deve exigir transparência aos governantes".

Neste momento, "há a desconfiança profunda em relação à sua integridade, em relação à sua honestidade e em relação à sua transparência", disse.