​Moção de censura debatida e votada esta quarta-feira à tarde

Em menos de duas semanas o Parlamento discute a segunda moção de censura ao governo de Luís Montenegro. A conferência de líderes agendou para esta quarta-feira às 15h00 a discussão e votação da moção de censura apresentada pelo PCP.

A reunião da conferência de líderes decorreu na terça-feira de Carnaval e por isso o presidente da Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD e o ministro dos assuntos parlamentares participaram nesta reunião por via remota e online.

A moção de censura, com o título “Travar a degradação nacional, por uma política alternativa de progresso e de desenvolvimento”, tem chumbo garantido, depois de Pedro Nuno Santos ter anunciado que o PS não vai viabilizar esta moção.

O PCP sustenta que "a sucessão de factos que se acumulam envolvendo membros do Governo e o próprio primeiro-ministro - sem novos elementos que dissipem ou sanem factos que continuem por esclarecer - não são obra do acaso".

"Traduzem e dão expressão a uma mistura entre exercício de funções públicas e interesses particulares e à promiscuidade entre poder político e económico".

O PCP decidiu avançar com uma moção de censura depois de, no sábado à noite, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter feito uma declaração ao país onde ameaçou avançar com uma moção de confiança ao Governo se os partidos da oposição não esclarecessem se consideram que o executivo “dispõe de condições para continuar a executar” o seu programa.

Montenegro fez esta declaração após ter sido noticiado que a Spinumviva - até sábado detida pela sua mulher, com quem é casado em comunhão de adquiridos, e filhos -, recebe uma avença mensal de 4.500 euros do grupo Solverde.