Eleições antecipadas a caminho. PS e Chega vão chumbar moção de confiança

O Governo anunciou esta quarta-feira uma moção de confiança que, pelas reações dos partidos no final da tarde, já tem morte certa decretada pelos dois maiores partidos da oposição que, com os seus votos contra, garantem matematicamente que esta não passe no Parlamento. Além do Chega e do PS, os outros partidos que votaram a favor da moção de censura - PCP, Bloco de Esquerda, Livre e PAN - também vão responder com voto contra na votação que poderá acontecer já na próxima quarta-feira.

O Partido Socialista e o Chega anunciaram que vão votar contra para que o Governo continue a governar, levando a eleições legislativas antecipadas, as terceiras em três anos.

Em representação do PS, a líder parlamentar Alexandra Leitão afirmou no final da discussão da moção de censura - que acabou chumbada esta quarta-feira -, que o partido “está preparado para eleições” e que os esclarecimentos de Luís Montenegro “foram insuficientes”, anunciando o voto contra a moção do Governo.

Antes da socialista, também o Chega tinha anunciado o seu voto contra através de André Ventura, por considerar que estão em causa "circunstâncias absolutamente graves sobre a integridade" de Luís Montenegro.

O líder do partido de direita disse que Luís Montenegro "não parece compreender a gravidade da situação e quer manter-se em funções a todo o custo".

Questionado sobre se perante a possibilidade de novas legislativas mantém a candidatura presidencial, André Ventura disse que falará do assunto "noutra altura", sublinhando que "este é um cenário muito diferente" e que terá de reunir com os órgãos do partido antes de qualquer decisão.

"Tenho que refletir, tenho que pôr à consideração do partido esta mesma questão, porque evidentemente uma coisa é haver uma eleição presidencial em janeiro, outra é o país ser precipitado para eleições legislativas no momento em que eu sou o líder do próprio partido", acrescentou.