Marcelo aponta para eleições antecipadas em maio se moção do Governo for rejeitada

O Presidente da República diz que vai esperar pelo anúncio e votação de uma moção de confiança anunciada pelo Governo e aponta para eleições em maio se moção de confiança do Governo for rejeitada, referindo estar "está de olho em todos os cenários".

A falar a partir de Viseu, no final da discussão da moção de censura ao Governo, que acabou chumbada no Parlamento com os votos do PSD, CDS e Iniciativa Liberal e a abstenção de PS e Chega, Marcelo Rebelo de Sousa começou por fazer um resumo do "processo político em curso", que diz ter entrado agora numa "nova fase".

Marcelo refere que tudo começou com base em "dúvidas suscitadas pela comunicação social", recordando que estava de partida para uma visita de Estado ao Brasil. Lembrou que aí Montenegro deu as primeiras respostas ao caso e que respondeu no Parlamento sobre as primeiras dúvidas.

"O primeiro-ministro pensa que esclareceu suficientemente, os partidos acham que não e funciona assim", afirmou, referindo a declaração de Montenegro ao país, que reagiu "da forma como entendia reagir" e convidou a oposição a demonstrar a sua confiança no Governo.