Marcelo recebeu Montenegro antes de moção de censura

Marcelo e Montenegro conversaram numa altura em que o Governo estará a ponderar avançar com uma moção de confiança, na sequência da polémica em torno dos negócios da família do primeiro-ministro.

A reunião acontece um dia antes da discussão e votação da segunda moção de censura ao Governo, no prazo de 12 dias, desta vez apresentada pelo PCP.

O encontro teve lugar ao fim da tarde, no Palácio de Belém, avança a Presidência da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se esta terça-feira com o primeiro-Ministro, Luís Montenegro.

Ocupantes do Palácio de Belém e do Palacete de São(...)

Na segunda-feira, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou que vai propor uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios de Montenegro e admitiu avançar com uma moção de censura própria.

No mesmo dia, Montenegro pediu à Entidade da Transparência para auditar as suas declarações de rendimentos e de património, depois de a Procuradoria-Geral da República anunciar que estava a analisar uma denúncia anónima e de a Ordem dos Advogados iniciar uma averiguação por alegada procuradoria ilícita da empresa familiar do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro tinha feito uma declaração ao país, no passado sábado, onde ameaçou avançar com uma confiança e que vai passar a empresa familiar para o nome dos filhos.

Na segunda-feira, o Presidente da República fez saber, através de uma notícia avançada pela SIC, que não foi contactado pelo primeiro-ministro antes da declaração ao país.