"Não espero nada, vou ver". Marcelo não comenta moção de censura, mas promete falar à tarde em Viseu

"Não espero nada, vou ver". O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa remete para o final da tarde desta quarta-feira uma posição sobre o resultado da votação da moção de censura apresentada pelo PCP. Falando à entrada de uma conferência internacional no Centro Cultural de Belém (CCB), promovida pelo jornal Público, o chefe de Estado escapou às perguntas dos jornalistas e assegurou que não tem expectativas concretas.

Marcelo Rebelo de Sousa falava ao mesmo tempo que estava a começar no Parlamento o debate da moção de censura e remeteu uma posição sobre a atual situação política para declarações que irá fazer ao final da tarde em Viseu, onde irá pernoitar. Isto numa altura em que o primeiro-ministro já anunciou perante os deputados que irá mesmo avançar com a apresentação de uma moção de confiança ao Governo.

Questionado pelos jornalistas sobre as razões por se ter mantido em silêncio nos últimos dias, Marcelo Rebelo de Sousa despachou: "Não tenho mais nada a dizer". É, de resto, uma das críticas que tem sido feita ao Presidente da República por membros do PS. Já esta quarta-feira, o deputado e dirigente socialista Eurico Brilhante Dias lamentou na Renascença o silêncio de Marcelo sobre o caso que envolve o primeiro-ministro e recorda que chegou a intervir sobre casos do Governo anterior, como garante da estabilidade e do funcionamento das instituições.