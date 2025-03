Spinumviva passa para filhos de Montenegro

[notícia em atualização]

"Está consumada" a transmissão da empresa familiar criada por Luís Montenegro para os dois filhos do primeiro-ministro, Hugo e Diogo Montenegro, anunciou a Spinumviva esta quarta-feira. A sede da empresa foi ainda alterada para o Porto.

A passagem da empresa foi realizada "por doação de quotas e todos os ativos (incluindo reservas, suprimentos, ou quaisquer créditos)", anunciam os filhos de Luís Montenegro, num comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

Essa transmissão tinha sido anunciada por Luís Montenegro no passado sábado, num discurso em que pediu à oposição para clarificar a posição quanto à situação política do Governo - resultado na moção de censura que vai ser debatida e votada esta quarta-feira, no Parlamento.

A doação das quotas resolve uma das questões pendentes sobre a empresa criada pelo atual primeiro-ministro em 2021, ano entre as eleições internas do PSD em que saiu derrotado (2020) e as eleições que fizeram dele líder dos sociais-democratas, em 2022.

"A doação foi feita com todos os correspondentes direitos e obrigações. Não foram distribuídos quaisquer dividendos como consequência da doação, nem quaisquer créditos a que os doadores tivessem direito", esclarecem os dois filhos de Luís Montenegro em comunicado.