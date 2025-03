Conselho de Ministros aprova moção de confiança

Em atualização

Luís Montenegro anunciou-a no Parlamento e, nem 24 horas depois, o Conselho de Ministros aprovou a moção de confiança. O Executivo vai agora entregá-la no Parlamento, embora saiba, à partida, que o chumbo está garantido. Os dois maiores partidos da oposição, PS e Chega, já anunciaram que irão votar contra.

No comunicado enviado às redações, o Governo diz que é hora de cada um assumir as suas responsabilidades.

"No nosso sistema constitucional, o Governo depende do Parlamento. Não devem, portanto, subsistir dúvidas quanto às condições que o Governo dispõe para continuar a executar o seu Programa", lê-se no documento. Nesse sentido, Montenegro "teve oportunidade de instar os partidos políticos a declarar, sem tibiezas, se conferiam o direito, ao Governo, de executar o seu programa" viabilizado pelo Parlamento há menos de um ano.

Perante uma falta de resposta clara, "designadamente do Partido Socialista", e por parecer existir "uma férrea vontade de aprofundar um clima artificial de desgaste e de suspeição ininterrupta sobre o Governo", a solução é avançar com a moção de confiança.

Na véspera, durante a discussão da moção de censura apresentada pelo PCP — a segunda em 15 dias — o primeiro-ministro anunciou que o Governo ia avançar com uma moção de confiança que, se for chumbada, determina a queda do Governo. Isto depois de, no sábado, durante uma declaração ao país ter instado a oposição a avançar com uma moção de censura. A alternativa seria o Executivo avançar com uma moção de confiança.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a moção de confiança foi aprovada por via eletrónica.