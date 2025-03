Deputada Ana Sofia Antunes é candidata do PS à Câmara de Oeiras

Foi secretária de Estado da Inclusão durante três governos socialistas, entre 2017 e 2021, e é agora deputada na oposição ao governo de coligação PSD/CDS, integrando a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

A também coordenadora do Partido Socialista na Comissão de Assuntos Europeus acusou recentemente o Chega de ter desrespeitado as pessoas com deficiência, na sequência da acusação da deputada do Chega Diva Ribeiro de que Ana Sofia Antunes, que é cega, só conseguir "intervir em assuntos que, infelizmente, envolvem deficiência".