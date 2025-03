Governo aprova moção de confiança "em nome da estabilidade política"

Em atualização





Em nome da estabilidade política, o governo apresenta à Assembleia da República uma moção de confiança por considerar que o país precisa de clarificação e este é o momento certo para a conseguir.

"Para garantir a estabilidade política efetiva, imprescindível às condições necessárias para que possa prosseguir a execução do seu Programa de transformação do País, é com pleno sentido de responsabilidade e exclusivo foco no interesse nacional que o Governo submete a presente moção de confiança" lê-se no texto aprovado pelo Conselho de Ministros.

Luís Montenegro anunciou a moção de confiança no Parlamento e, nem 24 horas depois, o Conselho de Ministros aprovou o texto que vai dar entrada no parlamneto esta quinta-feira, embora saiba, à partida, que o chumbo está garantido uma vez que o PS , o Chega e o Bloco de Esquerda anunciaram já o voto contra.

No comunicado enviado às redações, o Governo diz que é hora de cada um assumir as suas responsabilidades.

"No nosso sistema constitucional, o Governo depende do Parlamento. Não devem, portanto, subsistir dúvidas quanto às condições que o Governo dispõe para continuar a executar o seu Programa", lê-se no documento. Nesse sentido, Montenegro "teve oportunidade de instar os partidos políticos a declarar, sem tibiezas, se conferiam o direito, ao Governo, de executar o seu programa" viabilizado pelo Parlamento há menos de um ano.

A moção de confiança aponta críticas aos partidos da oposição, mas o partidos socialista tem direito a um parágrafo inteiro, com o governo a acusar o maior partido da oposição de ter " uma férrea vontade de aprofundar um clima artificial de desgaste e de suspeição ininterrupta sobre o Governo".

"As respostas de parte relevante dos partidos, designadamente do Partido Socialista, enquanto maior partido da oposição, não permitem a clarificação política que o País precisa" conclui o executivo de Luis Montenegro.

O governo lembra que depende do Parlamento e não devem "subsistir dúvidas quanto às condições que dispõe para continuar a executar o seu Programa.

No texto da moção de confiança o governo aponta as várias medidas que tomou ao longo destes 11 meses, como o aumento de pensões e o inicio"do processo de construção de 59.000 novas casas públicas".













Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na véspera, durante a discussão da moção de censura apresentada pelo PCP — a segunda em 15 dias — o primeiro-ministro anunciou que o Governo ia avançar com uma moção de confiança que, se for chumbada, determina a queda do Governo. Isto depois de, no sábado, durante uma declaração ao país ter instado a oposição a avançar com uma moção de censura. A alternativa seria o Executivo avançar com uma moção de confiança.