Iniciativa Liberal junta-se a PSD e anuncia voto a favor na moção de confiança

Um dia depois do Governo ter anunciado uma moção de confiança no Parlamento, a Iniciativa Liberal revela agora que vai votar a favor por considerar uma "absoluta irresponsabilidade" que o país volte a eleições legislativas.

O líder liberal considera uma "irresponsabilidade" que outros partidos da oposição votem para fazer cair o Governo e que é também "irresponsabilidade" do Governo que prefira ir para eleições em vez de continuar em funções e resolver a crise política que existe.

Contas feitas, para a votação da moção de confiança do Governo que está marcada para a tarde de terça-feira, a Iniciativa Liberal votará ao lado de PSD e CDS, com 88 votos no total, enquanto PS, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, Livre e PAN a terem anunciado o seu voto contra, para um total de 141 votos que garantem o chumbo da moção.