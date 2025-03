Marques Mendes pede a Marcelo que interceda junto de Montenegro e PS para evitar eleições

O candidato presidencial Luís Marques Mendes pediu esta quinta-feira ao Presidente da República para fazer uma "última tentativa" junto do primeiro-ministro e do PS para evitar eleições, considerando-as indesejáveis face ao atual cenário internacional e à execução do PRR.

Em declarações à agência Lusa, o antigo presidente do PSD afirmou que o "país está incrédulo com a ideia de ter eleições antecipadas", não as deseja, nem compreende a sua utilidade, salientando que ele próprio partilha dessa apreensão.

"Por isso, gostava de fazer um apelo ao senhor Presidente da República e o apelo é que o senhor Presidente da República possa fazer uma última tentativa, um último esforço, para evitar eleições, para garantir a estabilidade", pediu.

Essa tentativa do Presidente da República, segundo o plano de Marques Mendes, deveria passar por "três diligências", a primeira das quais passaria por assegurar que o primeiro-ministro se compromete a "responder por escrito e à comunicação social a dúvidas que alguns ainda têm relativamente às questões que têm vindo a ser discutidas" sobre a empresa da sua família.

"Segundo, um compromisso do PS que, na sequência disso, retiraria a sua proposta de criação de uma comissão de inquérito. E, finalmente, o compromisso do Governo de que, na sequência de tudo isso, retiraria também a sua moção de confiança", enumerou.

Marques Mendes reconheceu que "estas diligências podem ser muito difíceis em termos de resultados práticos", mas considerou que "não se deve deitar a toalha ao chão", frisando que o papel de um Presidente da República é "ser mediador nestes tempos de crise".

"E eu acho que são importantes duas coisas: evitar umas eleições que são indesejáveis e garantir um mínimo de estabilidade, pelo menos até ao fim [da execução] do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", em 2026, defendeu.