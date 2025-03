Pedro Duarte. "Oposição tem vontade férrea de desgastar o Governo"

Ainda assim, lamenta que as perguntas do Bloco de Esquerda "ainda não tenham chegado ao Governo".

Quanto às dúvidas dos partidos relativamente à vida empresarial do primeiro-ministro, Pedro Duarte classifica-as como "legítimas" e garante que o Governo "está pronto para as esclarecer".

" Os partidos da oposição não tiveram a grandeza suficiente para saber lidar com o contexto que estamos a viver , designadamente o internacional", diz.

À margem de uma cimeira sobre educação, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o governante classificou esta descisão dos partidos como uma tentativa "férrea de desgastar o Governo".

O pedido já deu entrada na Assembleia da República , com votação marcada para terça-feira. PS e Chega já anunciaram que votam contra , estando por isso praticamente anunciada a queda do executivo.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, acusa esta quinta-feira os partidos da oposição de conduta "irresponsável" ao anunciar o chumbo à moção de confiança do Governo.

Reflexão sobre candidatura ao Porto "avançada"

Apontado várias vezes como possível candidato do PSD à Câmara do Porto, admite que o seu período de reflezão está num estágio "avançado", mas afasta que a queda da equipa liderada por Luís Montenegro seja uma via aberta para o avançar.

Além disso, acrecenta que, se o fizer, não será "um passo político" mas sim uma decisão movida "pela paixão à sua cidade".

"Será uma decisão a pensar cidade e nos portuenses", remata.