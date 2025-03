Quando cai o Governo? Quando há eleições? O calendário político dos próximos meses

O chumbo anunciado da moção de confiança apresentada pelo Governo vai colocar em Marcelo Rebelo de Sousa, de novo, a decisão do que acontece ao Parlamento e do calendário que vai comandar a vida dos partidos políticos nos próximos meses. Com os prazos inscritos na Constituição, lei eleitoral e ainda as declarações do Presidente da República esta quarta-feira, já é possível prever as datas importantes dos próximos meses.

11 de março, terça-feira

O Governo entregou esta quinta-feira a moção de confiança no Parlamento, depois de a aprovar em Conselho de Ministros. Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, disse haver condições para a votação ocorrer na próxima terça-feira, que será o “terceiro dia parlamentar subsequente” à entrada da moção na Assembleia da República, estipulado pelo regimento do órgão legislativo como a data de debate de uma moção de confiança.

Com votos contra anunciados do PS, Chega e das forças que votaram a favor da moção de censura desta quarta (PCP, BE, Livre e PAN), o chumbo da moção de confiança é certo. E, segundo o artigo 195.º da Constituição, a “não aprovação” de uma moção de confiança implica a demissão do Governo.

12 de março, quarta-feira

Seguindo o calendário mental que o Presidente da República explicou aos jornalistas na quarta-feira, o dia seguinte ao chumbo será para receber, no Palácio de Belém, os partidos políticos com assento na Assembleia da República.

13 de março, quinta-feira

Continuando no mesmo calendário, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir o Conselho de Estado no segundo dia depois do chumbo da moção de confiança. Esse passo, assim como o de ouvir os partidos, é constitucionalmente necessário antes de uma dissolução do Parlamento.

A habitual comunicação ao país do Presidente da República pode acontecer logo a seguir ao Conselho de Estado, no mesmo dia.