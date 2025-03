Rascunho de Leitão Amaro revelou (sem querer) 7 passos do Governo até à moção de confiança

Durante o debate da moção de censura do PCP, na quarta-feira, o ministro da Presidência António Leitão Amaro segurou uma folha para que câmaras e deputados não conseguissem perceber o que estava a dizer ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, repetindo um gesto muito comum em plenários no Parlamento. No meio de uma crise política e de eleições legislativas praticamente certas, foi o que estava escrito na folha que se tornou notícia.

A foto, tirada pelo fotojornalista Manuel de Almeida, da Agência Lusa, é uma de muitas do debate na Assembleia da República. Contudo, saltou à vista por tornar visíveis sete pontos que, juntos, parecem formar um plano do Governo para os dias até ao debate da moção de confiança. Se é mesmo assim, ou apenas a primeira ideia de um plano, só o Governo sabe.