"Tem de ser o povo a resolver". Montenegro admite eleições com o chumbo da moção de confiança

Montenegro considerou, a propósito da perspetiva de eleições legislativas antecipadas, que uma "larga maioria" de portugueses está satisfeita com as políticas do Governo PSD/CDS-PP.

No dia em que foi aprovada a moção de confiança que deverá levar ao derrube do Governo, Luís Montenegro falou em Bruxelas que, se o Parlamento chumbar a moção, a solução é fazer eleições legislativas antecipadas: "Não me sinto legitimado [nesse caso] para continuar e tem de ser o povo a resolver essa questão."

Montenegro disse ainda que teve conhecimento do pedido feito por Marques Mendes ao Presidente da República para resolver a crise política e assegurou que o Governo está a fazer tudo para responder ao parlamento e evitar eleições antecipadas.

"Tive conhecimento muito fugaz de que havia uma proposta no sentido de esgotar todos os instrumentos e diligências para poder evitar que o país tenha uma necessidade de auscultação do povo português", disse, referindo que, da parte do Governo, está a ser feito "aquilo que lhe compete, a dar as respostas que são necessárias e a interagir com as demais forças políticas" para esclarecê-las e "dar uma última oportunidade" para evitar adensar a crise política e desencadear legislativas antecipadas.

O candidato presidencial Luís Marques Mendes pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para fazer uma "última tentativa" junto do primeiro-ministro e do PS para evitar eleições, considerando-as indesejáveis face ao atual cenário internacional e à execução do PRR.

Em declarações à agência Lusa, o antigo presidente do PSD afirmou que o "país está incrédulo com a ideia de ter eleições antecipadas", não as deseja, nem compreende a sua utilidade, salientando que ele próprio partilha dessa apreensão.

Portugal deve aproveitar oportunidade de empréstimos e alívio de regras do défice

Montenegro indicou ainda que Portugal deve "aproveitar a oportunidade" de contrair empréstimos no âmbito do novo instrumento europeu para defesa e investir mais nesta área devido ao alívio nas apertadas regras orçamentais da União Europeia (UE).

"Evidentemente que Portugal deve aproveitar a oportunidade de poder ter empréstimos e poder ter um mecanismo de flexibilidade para utilização sem colocar em causa a sua trajetória, ou seja, de garantir financiamento em boa condição, e ao mesmo tempo de poder continuar a mostrar um resultado financeiro que o coloca neste momento num dos melhores desempenhos à escala europeia", disse Luís Montenegro.

Falando à margem da cimeira extraordinária dedicada à defesa europeia e ao apoio à Ucrânia, em Bruxelas, o chefe de Governo respondeu afirmativamente a uma questão sobre a possibilidade de recorrer a um instrumento europeu de 150 mil milhões de euros para empréstimos a condições favoráveis ou de ao alívio das apertadas regras orçamentais da UE para investimento em defesa, num acréscimo máximo de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano, sem os países incorrerem num procedimento por défice excessivo.