Caso das Gémeas. Relatório preliminar acusa Marcelo de "abuso de poder"

Houve “abuso de poder” do Presidente da República no caso das gémeas, conclui o relatório preliminar apresentado esta sexta-feira pela relatora Cristina Rodrigues, deputada do Chega.

O partido apresentou esta sexta-feira à tarde o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), um documento que ainda não foi aprovado pelo Parlamento.

Cristina Rodrigues, deputada do Chega, destaca uma das principais conclusões do partido sobre o acesso a este tratamento às gémeas luso-brasileiras.

“A forma como este processo chega ao Governo é distinta da forma como todos os outros processos chegam. Há manifestamente aqui uma situação em que o Presidente da República toma conhecimento através das suas relações pessoais e que extrapola para as suas funções de Presidente da República e é desse ponto de vista que nós consideramos que há abuso no exercício das suas funções”, concluiu Cristina Rodrigues.

O relatório foi apresentado aos jornalistas antes sequer de ser discutido pelo Parlamento.

Numa primeira reação, Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, acusa o Chega de faltar ao respeito a esta comissão de inquérito, com o objetivo de usar este caso na campanha que aí vem.

[em atualização]