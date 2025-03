Depois do rascunho da gestão de crise, Leitão Amaro revela “plano” do Conselho de Ministros

Antes de começar a falar no briefing do Conselho de Ministros, onde foram anunciadas parcerias público-privadas em cinco hospitais, o ministro António Leitão Amaro publicou nas redes sociais os 11 apontamentos da apresentação, em referência ao rascunho que mostrou sem querer durante a discussão da moção de censura no Parlamento.

“O meu plano de comunicação para hoje (conferência de imprensa do Conselho de Ministros). Versão oficial”, escreveu o ministro da Presidência de Luís Montenegro na sua conta de X, revelando um bloco de notas com 11 pontos, ao lado do cartão de identificação de Leitão Amaro do edifício do Campus XXI, a sede do Governo - houvessem dúvidas de que se tratasse de uma falsificação.

Entre as notas está o anúncio de cinco hospitais em parcerias público-privadas (PPP’s), com Amadora-Sintra, Garcia de Orta, Braga, Vila Franca de Xira e Loures a passarem a ter gestão privada.

Surge também uma nota curiosa, de que a exigência de prova de vida a beneficiários da Segurança Social no estrangeiro vai permitir “poupar 11 milhões de euros”.